Meclis'ten İsrail'e rest: Gazze için 9 maddelik bildiri oy birliğiyle kabul edildi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail’in Gazze’de yürüttüğü askeri saldırılar ve sivil halk üzerinde uyguladığı politikaları soykırım olarak nitelendirdiği 9 maddelik bildirgeyi oy çokluğuyla kabul etti. Başkanlık tezkeresi kapsamında hazırlanan bildiriyle, hem Filistin halkına destek hem de İsrail'e yönelik uluslararası yaptırım çağrısı yapıldı.

Tezkerede, “TBMM olarak bizler, Filistin halkıyla dayanışmaya ve İsrail’in durdurulmasına yönelik tekliflerimizi ve çağrımızı dünya parlamentolarına iletmek için buradayız” denildi.

Meclis’ten yapılan ortak açıklamada, “Ümit ederiz ki, bizimle beraber insanlığın sesini ve vicdanını yükseltmeye destek olacak dünya parlamentoları bu çağrımıza katılır ve hep birlikte hareket ederiz” ifadeleri yer aldı.

İŞTE 9 MADDELİK BİLDİRGE:

1. Filistin halkının İsrail tarafından on yıllardır maruz kaldığı işgal, imha ve ilhak uygulamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

2. Filistin halkına yönelik katliamların ve Gazze’de kıtlığın bir imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiğini vurguluyoruz.

3. Uluslararası toplumu İsrail’i Gazze’de kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye, silahlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılmasını sağlamaya zorlamak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz.

4. Kudüs ve Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Filistin halkına yönelik şiddeti telin ediyoruz.

5. Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin temin edilmesi çağrısında bulunuyoruz.

6. 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın tek yolu olduğunu kayda geçiriyoruz.

7. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanların kutsal mekânlarına Siyonist rejim tarafından yapılan saldırı ve provokasyonların mutlaka durdurulması gerektiğini vurguluyoruz.

8. İsrail hükümeti soykırım politikalarından vazgeçene kadar, BM ve uluslararası kurumlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz.

9. Tüm ülke parlamentolarını;

- İsrail ile olan tüm askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya,

- Filistin halkına yönelik ambargoyu kırmaya yönelik acilen harekete geçmeye,

- İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki soykırım ve etnik temizlik politikalarını reddetmeye ve kınamaya,

- Filistin halkının meşru haklarını savunmaya, iki devletli çözüm perspektifini korumaya ve Filistin devletini tanımayan ülkeleri tanımaya çağırıyoruz.

- 18 Nisan 2025 tarihinde TBMM öncülüğünde tesis edilen Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu’na katılmaya davet ediyoruz.