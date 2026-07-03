Meclis'ten onay çıktı! 7 yıl görev yapan sözleşmeli erlere sivil memurluk müjdesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personel yapısında, uzman erbaşlık sisteminde ve askeri hekimlerin yükümlülüklerinde köklü değişiklikler içeren yeni kanunla birlikte, vatan görevini sözleşmeli olarak yapan binlerce askere sivil hayatta memuriyet hakkı tanındı.

Yeni yasayla birlikte en az 7 yıl hizmet veren sözleşmeli er ve erbaşlar, belirlenen kriterleri karşılamaları durumunda kamu kurum ve kuruluşlarında doğrudan istihdam edilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ERLER HANGİ KADROLARA ATANABİLECEK? %10 KONTENJAN ŞARTI

Yasaya göre, sözleşmeli erlikte 7 yıllık fiili görev süresini tamamlayan ve görev süresi boyunca "olumlu nitelik belgesi" almayı başaran personeller, kamuda dikey geçiş imkanına kavuşuyor. Sözleşmeli erlerin atanabileceği sivil memurluk kadroları şu şekilde sıralandı:

İnfaz ve Koruma Memuru (Gardiyan)

Çarşı ve Mahalle Bekçisi

Orman Muhafaza Memuru

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Zabıta Memuru

İtfaiye Eri

Şoför ve Destek Personeli

Kritik İstihdam Kuralı: Kamu kurumları, yukarıda sayılan sivil kadrolar için açacakları yıllık personel alım ilanlarının yüzde 10'luk kısmını bu şartları taşıyan eski sözleşmeli er ve erbaşlar için ayırmak zorunda olacak.

UZMAN ERBAŞLIK SİSTEMİNE YENİ AYAR: %60 SİCİL ŞARTI

Kabul edilen yeni kanun teklifi, orduda görev yapan uzman erbaşların yükselme ve kadro süreçlerini de yeniden tasarladı. Uzman erbaşların sicil sisteminde yapılan değişiklikler şunlar:

Olumlu Sicil Eşiği: Uzman erbaşların görevde kalabilmesi ve kadro ilerlemesi alabilmesi için gerekli olan olumlu sicil notunda en az yüzde 60 başarı şartı aranacak.

Geçiş Sınavları: Sözleşmeli erlikten uzman erbaşlığa geçiş süreçlerinde standartlar artırıldı. Adayların fiziki yeterlilik testlerinin yanı sıra yazılı ve/veya mülakat sınavlarında da başarılı olmaları yasal zorunluluk haline getirildi.

SUBAYLAR VE ASKERİ HEKİMLERE SIKI TAKİP

Yasa kapsamında askeri hiyerarşiyi korumak ve devlet kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak adına subay ve hekimlere yönelik de önemli kısıtlamalar devreye alındı:

Ayrılan Subaylara Sınır: Kendi isteğiyle veya emeklilikle TSK'dan ayrılan subayların, sivil hayattan dönerek yeniden muvazzaf (düzenli) subay olarak göreve alınmalarına katı sınırlamalar getirildi.

Askeri Hekimlere Meslekten Men Riski: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına tıp fakültesi ile diş hekimliği eğitimi alan sivil/askeri personelleri yakından ilgilendiren bir madde yasalaştı. Eğitim masrafları devlet tarafından karşılanan bu personeller, zorunlu yükümlülük (mecburi hizmet) sürelerini tamamlamadan görevden ayrılırlarsa, tazminatın yanı sıra belirli bir süre boyunca sivil hayatta da tıp ve diş hekimliği mesleklerini icra edemeyecekler.