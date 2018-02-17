Medeni Kanun'un kabulünün üzerinden tam 92 yıl geçti. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ile MEF Üniversitesi “Türk Medeni Kanunu ve Kadın” adlı bir sempozyum düzenledi.

Yıl 17 Şubat 1926...



Tam 92 yıl önce kabul edildi Türk Medeni Kanunu.



Atatürk öncülüğünde düzenlenen medenin kanunda Türk kadınlara birçok hukuki haklar verildi.



Kadınlar da üzerinden 92 yıl geçmesine rağmen kendilerine verilen haklarını unutmadı.



İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ve Mef Üniversitesi, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 92'nci yıl dönümünde ortak bir panel düzenledi.



Panelde Medeni Kanunun kadınlara kazandırdığı bir çok konu ele alındı.



Önemli hukukçuların konuşma yaptığı panel, 3 ayrı oturum şeklinde yapıldı.





HABER- KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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