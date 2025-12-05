Medya dünyasında kriz! Ünlü spikerler uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Televizyon dünyasının tanınmış yüzleri, Show TV’den Ela Rumeysa Cebeci, Habertürk’ten Meltem Acet ve Beyaz TV’den Hande Sarıoğlu, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Show TV ekranlarından tanınan spiker Ela Rumeysa Cebeci, Habertürk spikeri Meltem Acet ve Beyaz TV’nin yüzü Hande Sarıoğlu, jandarma birimleri tarafından gözaltına alındı. Ekonomim'e göre, yürütülen soruşturma kapsamında bu üç ismin dışında gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu belirtiliyor.

Gözaltı işlemlerinin detaylarına göre, spiker Hande Sarıoğlu’nun Ankara’da yakalandığı ve sorgulanmak üzere İstanbul’a sevk edildiği öğrenildi.

Gözaltıların sebebine ilişkin edinilen ilk bilgilerde, operasyonun "uyuşturucu operasyonu" kapsamında düzenlendiği belirtildi.

