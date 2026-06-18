Megakentte büyük gün! Türkiye'nin en uzun metrosu yarın açılıyor!

Türkiye'nin en uzun metro hattı için beklenen gün geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın dev projesinde son etap yarın açılıyor.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Megakentte büyük gün! Türkiye'nin en uzun metrosu yarın açılıyor!
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı’nın son etabı olan Halkalı-Arnavutköy kesiminin yarın hizmete açılacağını söyledi. Yeni duraklarla birlikte metro hattının uzunluğu 69 kilometreye ulaşacak. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, Türkiye’nin en uzun metro hattı olacak ve dünyada da sayılı metro hatlarından biri hâline gelecek.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı Metro Hattı'nda düzenlenen törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın hizmete açılacak Halkalı-Arnavutköy kesiminin, İstanbul'un ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirterek, kent içi raylı sistem yatırımlarının aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Uraloğlu, 'Halkalı-Arnavutköy kesimi ile 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini Bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda da 116 kilometrelik yeni hat yapımlarımız sürüyor. 283 kilometrelik yeni hattımız ise planlama aşamasındadır.' diye konuştu.

DEV PROJE İKİ AYRI KOLDAN HAYATA GEÇİRİLDİ

Abdulkadir Uraloğlu, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'ni, İstanbul Havalimanı’nı merkeze alarak 37,5 kilometre uzunluğunda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometre uzunluğunda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu olarak iki ayrı koldan hayata geçirdiklerini belirtti.

Uraloğlu, Gayrettepe’den Halkalı’ya kesintisiz bağlantı sağlayacak hattın Gayrettepe’den Arnavutköy’e kadar olan 47 kilometrelik kesiminin geçen yıllarda İstanbulluların hizmetine sunulduğunu hatırlattı.

5 YENİ İSTASYON VE DEV ENTEGRASYON AĞI

'Yarın hizmete açacağımız Halkalı-Arnavutköy kesimi ile 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan metro sınıfında, Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk.' diyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

'Bu son kesimimiz 22 kilometre uzunluğunda olup 5 yeni istasyon içermektedir. Bunlar; Başakşehir sınırlarındaki İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir ve Olimpiyatköy istasyonları ile Küçükçekmece sınırları dâhilindeki Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarıdır. Bu istasyonlarımızın tamamlanmasıyla Kayaşehir İstasyonu'nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile, Olimpiyatköy İstasyonu'nda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile, Halkalı Stadı İstasyonu'nda yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile ve Halkalı İstasyonu'nda ise Yüksek Hızlı Tren Hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve Marmaray ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kâğıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kâğıthane arasını ise 48 dakikada katetmeye başlayacağız.'

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ulaşım istanbul metro Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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