Mehmet Ağar'dan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ziyaret

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, görevine yeni atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Görüşme, Çiftçi’nin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kamuoyuna duyuruldu.

Bakan Mustafa Çiftçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ağar’a ziyareti için teşekkür etti:

“1992 yılında Erzurum Valiliği de yapmış, İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Sayın Mehmet Ağar’a nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederim.”

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Erzurum Valiliği’nden İçişleri Bakanlığı’na atanmıştı.