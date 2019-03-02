Türk kadınlarına hakaretleri sonrası eleştirilerin hedefi olan Mehmet Akif Alakurt'tan sosyal medyada flaş hamle geldi. Alakurt, önceden herkesin görebileceği şekilde açık olan Instagram hesabını 'gizli hesap' olarak değiştirildi. Hesapta yapılan paylaşımları görebilmek için Alakurt'a istek göndermeniz, Alakurt'un da kabul etmesi gerekiyor

Türk kadınlarına yönelik yaptığı açıklamalayla eleştirilerin hedefi haline gelen oyuncu Mehmet Akif Alakurt'tan Instagram'dan hamle geldi.



Alakurt, önceden herkese açık olan sosyal medya hesabını gizli profile çevirdi.



Gizli profilde, Alakurt'u takip etmek için istek göndermeniz ve Alakurt'un bu isteği kabul etmesi gerekiyor.



Kabul etmemesi halinde, Mehmet Akif Alakurt'un ne hikayelerini ne de paylaşımlarını göremiyorsunuz.