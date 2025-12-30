Mehmet Akif Ersoy adliyeye getirildi: Etkin pişmanlık talep etti

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek ek ifade için İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

İstanbul’da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlıktan faydalanma talebi üzerine ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Edinilen bilgiye göre Ersoy’un adliyeye getirilmesinin ardından ifade işlemlerine başlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ersoy hakkında etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunduğu öğrenildi.

 

SORUŞTURMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” ve “Kabul etmek veya bulundurmak” suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.

Ersoy, diğer şüphelilerle birlikte sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, görevinden de alınmıştı. Soruşturmanın devam ettiği, adliyedeki ek ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Mehmet Akif Ersoy hürriyet uyuşturucu Etkin Pişmanlık
