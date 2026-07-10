Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Mehmet Akif Suç Örgütü"ne yönelik hazırlanan ve daha önce mahkemeden dönen iddianame resmen onaylandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame kabul edildi
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İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılık makamının kendisine ikinci kez sunduğu dosyayı inceleyerek karara bağladı ve yargılamanın önünü açtı.

Sürecin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmayı tamamlayarak ‘Mehmet Akif Suç Örgütü'ne yönelik bir iddianame hazırlamış ve dosyayı değerlendirme yapılması için İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Mahkeme heyeti bu ilk aşamada iddianameyi kabul etmeyerek savcılığa yeniden yollamıştı. Eksikliklerin giderilmesi veya yeniden değerlendirilmesinin ardından savcılığın mahkemeye tekrar gönderdiği iddianame kabul edildi.

İSTENEN CEZALAR VE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede Ersoy hakkında ‘suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından toplam 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte duruşma takvimi beklenmeye başlandı. Önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak isimler arasında Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik yer alıyor.

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