Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un liderliğinde faaliyet gösterdiği öne sürülen suç yapılanmasına dair çarpıcı iddialara yer verildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile birlikte şu isimler hakkında dava açıldı:

Taner Çağlı

Mustafa Namaz

Ahmet Göçmez

Nurullah Mahmut Dündar

Tolga Aykut

Ufuk Tetik

ÖZEL PARTİLER VE NÜFUZ KULLANIMI İDDİASI

Hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin kadın mağdurlara kokain temin ederek iradelerini zayıflattığı, düzenlenen özel partilerde çoklu cinsel birlikteliklere zemin hazırlandığı ileri sürüldü.

Dosyada yer alan değerlendirmelerde, bazı örgüt üyelerinin Mehmet Akif Ersoy’un medya sektöründeki nüfuzundan yararlanmak amacıyla kadınları sistematik şekilde Ersoy ile tanıştırdığı iddia edildi.

SORUŞTURMAYI BAŞLATAN İHBAR JANDARMADAN GELDİ

Soruşturmanın başlangıcına ilişkin bölümde, 2 Kasım 2025 tarihinde Jandarma İl Komutanlığı’na yapılan bir ihbarın süreci başlattığı belirtildi. Söz konusu ihbarda, Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve kanalda çalışan Merve Sarı’nın uyuşturucu kullandıkları, Ersoy’un kadınların iradesini zayıflatarak cinsel birliktelik yaşadığı yönünde iddiaların yer aldığı aktarıldı.

Savcılık, soruşturma kapsamındaki eylemlerin organize şekilde gerçekleştirildiğini, yapılanmanın liderliğini Mehmet Akif Ersoy’un yürüttüğünü ve diğer sanıkların örgüt üyesi olarak hareket ettiğini değerlendirdi.

ERSOY İÇİN 65 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İSTENDİ

Toplam 11 ayrı eylemden sorumlu tutulan Mehmet Akif Ersoy hakkında talep edilen ceza belli oldu. İddianamede Ersoy'un şu suçlardan cezalandırılması istendi:

“suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”

Savcılık, bu suçlar doğrultusunda Mehmet Akif Ersoy hakkında 65 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.