Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame tamamlandı

Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki 7 şüpheli hakkında yürütülen uyuşturucu ve suç örgütü soruşturmasında iddianame tamamlandı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame tamamlandı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un liderliğinde faaliyet gösterdiği öne sürülen suç yapılanmasına dair çarpıcı iddialara yer verildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile birlikte şu isimler hakkında dava açıldı:

  • Taner Çağlı
  • Mustafa Namaz
  • Ahmet Göçmez
  • Nurullah Mahmut Dündar
  • Tolga Aykut
  • Ufuk Tetik

ÖZEL PARTİLER VE NÜFUZ KULLANIMI İDDİASI

Hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin kadın mağdurlara kokain temin ederek iradelerini zayıflattığı, düzenlenen özel partilerde çoklu cinsel birlikteliklere zemin hazırlandığı ileri sürüldü.

Dosyada yer alan değerlendirmelerde, bazı örgüt üyelerinin Mehmet Akif Ersoy’un medya sektöründeki nüfuzundan yararlanmak amacıyla kadınları sistematik şekilde Ersoy ile tanıştırdığı iddia edildi.

SORUŞTURMAYI BAŞLATAN İHBAR JANDARMADAN GELDİ

Soruşturmanın başlangıcına ilişkin bölümde, 2 Kasım 2025 tarihinde Jandarma İl Komutanlığı’na yapılan bir ihbarın süreci başlattığı belirtildi. Söz konusu ihbarda, Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve kanalda çalışan Merve Sarı’nın uyuşturucu kullandıkları, Ersoy’un kadınların iradesini zayıflatarak cinsel birliktelik yaşadığı yönünde iddiaların yer aldığı aktarıldı.

Savcılık, soruşturma kapsamındaki eylemlerin organize şekilde gerçekleştirildiğini, yapılanmanın liderliğini Mehmet Akif Ersoy’un yürüttüğünü ve diğer sanıkların örgüt üyesi olarak hareket ettiğini değerlendirdi.

ERSOY İÇİN 65 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İSTENDİ

Toplam 11 ayrı eylemden sorumlu tutulan Mehmet Akif Ersoy hakkında talep edilen ceza belli oldu. İddianamede Ersoy'un şu suçlardan cezalandırılması istendi:

“suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”

Savcılık, bu suçlar doğrultusunda Mehmet Akif Ersoy hakkında 65 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına CHP'li vekillerden destek geldiKılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına CHP'li vekillerden destek geldiGündem
Mourinho ilk bombayı patlattı! Fenerbahçe'nin yıldızı Real Madrid yolundaMourinho ilk bombayı patlattı! Fenerbahçe'nin yıldızı Real Madrid yolundaSpor
Özgür Özel hakkında mahkeme kararı açıklandı!Özgür Özel hakkında mahkeme kararı açıklandı!Gündem
Mehmet Akif Ersoy iddianame
Günün Manşetleri
Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Türkiye, Mavi Bayrak sıralamasında dünya üçüncülüğünü korudu
Yarın şiddetli fırtına bu illeri etkileyecek!
‘Partimiz kutsal emanettir, kirletilemez’
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Putin Ve Şi Cinping dünyayı sarsacak kararı açıkladı
Bakanlık ve BOTAŞ yapılanması deşifre oldu
Van merkezli dev narkotik operasyonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama
Çok Okunanlar
Yarın şiddetli fırtına bu illeri etkileyecek! Yarın şiddetli fırtına bu illeri etkileyecek!
750 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
KOOP Market'te bayram indirimi! KOOP Market'te bayram indirimi!
İslam Memiş rakam verip uyardı! Altında dehşet senaryosu: O seviyenin altına sarkabilir İslam Memiş rakam verip uyardı! Altında dehşet senaryosu: O seviyenin altına sarkabilir
Eski eşten kan donduran itiraf: "Öldürüp boş araziye gömdüm" Eski eşten kan donduran itiraf: "Öldürüp boş araziye gömdüm"