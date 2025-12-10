Mehmet Akif Ersoy hakkında tutuklama talebi... Sevk yazısı ortaya çıktı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılığın, Ersoy hakkında tutuklama talep ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında, 8 şüpheli hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “kabul etmek veya bulundurmak” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç isim tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilirken, dört kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı talep edildi. Sevk yazısındaki ifadeler dikkat çekti.

Başsavcılığın Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderdiği sevk yazısı ortaya çıktı. Sevk yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan adli soruşturmaya esas olmak üzere; Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheliler mevcutlu olarak gönderilmiş olup, Şüpheliler hakkında yapılan soruşturma kapsamında dosya içerisinde bulunan gizli tanık ifadeleri, bilgi sahibi beyanları doğrultusunda alınan şüpheli savunmaları birlikte değerlendirildiğinde; gizli tanık beyanlarında geçen kişiler, konumlar ve eylemler ile şüphelilerin ifadesinde yer alan kişiler ile olan irtibatlarının gizli tanık beyanlarında geçen kişiler belirtilen konumlarda buluşmuş oldukları bu itibarla şüphelilerin tevil yollu ikrarları ile suçtan kurtulmaya yönelik beyanları göz önüne alındığında şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları, şüphelilerin eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullandıktan sonra da ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri ayrıca şüphelinin çevresinde bulunan kişiler ile bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak bu kişileri ilerleyen süreçte kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı; şüpheli Mehmet Akif ERSOY ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden Mustafa MANAZ, Ufuk TETİK ve Ebru GÜLAN'ın bahse konu suçları iştirak halinde işledikleri anlaşılmakla; Şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu, dosya kapsamında delillerin toplanmamış olması şüphelilerin serbest kalması ile birlikte söz konusu delilleri tesir etme ihtimali bulunduğu değerlendirilmekle; Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. vd. maddeleri uyarınca TUTUKLANMALARINA, Karar verilmesi kamu adına talep olunur.”