Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı? Soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, medya dünyasında yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, dosyada ortaya çıkan yeni deliller doğrultusunda gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce elde edilen ifadeler ve dijital materyallerin detaylı incelenmesiyle yeni isimlere ulaşıldığı, bu süreçte Ersoy’un adının dosyada öne çıktığı belirtildi. Bunun üzerine savcılık, Ersoy hakkında gözaltı talimatı verdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ersoy’un evine operasyon düzenleyerek gözaltı işlemini gerçekleştirdi.

GÖZALTI KARARININ NEDENİ: YENİ TANIK İFADELERİ VE DİJİTAL DELİLLER

Soruşturmanın merkezindeki sosyal medya fenomeninin telefonunda yer alan WhatsApp ve Telegram yazışmaları, uyuşturucu temini ve ticaretine işaret eden geniş bir ağın ortaya çıkmasını sağladı. Fenomenin, faaliyetlerini gizlemek için medya şirketi kurduğunu iddia etmesi ve yasadışı kazanç elde ettiğini söylemesi de savcılık dosyasında yer aldı.

Sabah’ın haberine göre, bu dijital yazışmaların çapraz analizi ve yeni tanıkların ifadeleri, Ersoy’un dosyada sorgulanması gereken isimlerden biri olarak değerlendirilmesine yol açtı.

DOSYA MEDYA VE MAGAZİN DÜNYASINA UZANIYOR

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet de ifadeye çağrılmış, haklarında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma” suçlamasıyla işlem yapılmış ancak serbest bırakılmışlardı.

Soruşturma, TCK 188 (uyuşturucu ticareti) ve TCK 191 (uyuşturucu kullanımı) maddeleri kapsamında çok yönlü şekilde sürüyor. Elde edilen yeni veriler doğrultusunda önümüzdeki günlerde soruşturmanın başka isimlere de uzanabileceği belirtiliyor.