Mehmet Akif Ersoy şikayet etti, savcılık harekete geçti! “Tahliye ve beraat” vaadiyle suçüstü

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının rüşvet suçu kapsamında yürüttüğü bir soruşturma sırasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Farklı bir dosya nedeniyle tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un, 20 Ağustos 2026 tarihinde ceza infaz kurumunda Av. Erel Muallaoğlu tarafından ziyaret edildiği belirlendi.

CEZAEVİNDE "TAHLİYE ETTİREBİLİRİZ" TEKLİFİ YAPILDI

Bu görüşmede Muallaoğlu'nun, Ersoy'u tahliye ettirebileceğini söyleyerek karşılığında yüksek meblağda para talep ettiği tespit edildi. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy, avukatı aracılığıyla müşteki sıfatıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başvurunun ardından harekete geçen soruşturma savcılığı, Muallaoğlu'nun cezaevi görüşmesinde iletişim için bıraktığı telefon numarasını, müşteki vekilinin bilgisi ve rızası dahilinde Cumhuriyet savcısının odasından aradı. Soruşturma savcısı, zabıt kâtibi ve görevli kolluk personelinin hazır bulunduğu bu görüşmenin ses ve görüntü kaydı alınarak dosyaya eklendi. Sürecin devamında müşteki avukatı ile şüpheli Erel Muallaoğlu arasında toplamda üç kez telefon görüşmesi yapıldığı belirlendi.

Görüşmelerde Muallaoğlu'nun, Ersoy'un tahliyesini sağlayabileceğini iddia eden kişi ya da kişilerle Ersoy'un vekilini bir araya getirmeye aracılık ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine taraflar arasında bir buluşma organize edildi. Savcılık, şüphelilerin tespiti ve delillerin toplanması amacıyla CMK'nın 135 ila 140. maddelerinde düzenlenen koruma tedbirlerinin uygulanması yönünde talimat verdi. Müşteki vekili avukatın üzerine, gerekli usul ve izinler dahilinde ses ve görüntü kaydı alabilen teknik bir cihaz yerleştirildi.

SAVCILIKTAN TEKNİK TAKİPLİ OPERASYON

28 Ağustos 2026'da gerçekleştirilen buluşmaya Erel Muallaoğlu'nun yanı sıra Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok da katıldı. Görüşme baştan sona teknik yöntemlerle izlendi. Yapılan takipte, Mehmet Akif Ersoy'un cezaevinden tahliyesi ve yargılandığı dosyada beraat etmesinin sağlanması karşılığında yüksek meblağlı para istendiği bir kez daha doğrulandı. Görüşme tamamlanır tamamlanmaz operasyon başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok, buluşmanın hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonları ve diğer dijital materyalleri ile bağlantılarının soruşturma kapsamında incelemeye alındığı öğrenildi.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre şüphelilerin, cezaevindeki kişilere tahliye ve beraat sağlayabilecekleri vaadiyle para talep eden bir dolandırıcılık yöntemi kullandıkları değerlendiriliyor.

Soruşturma makamları, ceza infaz kurumlarına kadar uzanarak tutuklu ya da hükümlülere "tahliye sağlama", "dosyayı kapatma" veya "beraat kararı çıkartma" vaadiyle para talep eden kişilerin de yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma; gözaltına alınan 4 şüphelinin bağlantıları, para talebinin arka planı ve aynı yöntemle başka kişilerin de mağdur edilip edilmediğinin ortaya çıkarılması yönünde çok yönlü olarak sürüyor.