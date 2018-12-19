Erdoğan, İstanbul'da istiklal şairi Ersoy'un ömrünün son günlerini geçirdiği daireyi, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştüreceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize düşen görev, medeniyetimizin 3 tasavvurunu; kalbiselimi, zevkiselimi, aklıselimi kendi tarihimizde, kendi geçmişimizde aramak, bulmak, yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır." dedi.

Erdoğan, İstanbul'da istiklal şairi Ersoy'un ömrünün son günlerini geçirdiği daireyi, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştüreceklerini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni Mehmet Akifler, Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Necip Fazıllar, Nazım Hikmetler, Arif Nihat Asyalar, Kemal Tahirler, Dede Efendiler, Itriler, Hacı Arif Beyler, Aşık Veyseller, Muzaffer Sarısözenler, Neşet Ertaşlar ve Mimar Sinanlar gibi değerlere ihtiyacı olduğunu belirtti.



"Toplumların kutsallarını, inançlarını küçümseyen, hafife alan yahut ideolojik siparişlere göre köreltmeye çalışan kişinin yaptığı işin adı kültür veya sanat değildir." diyen Erdoğan, "Esasen bu tarz işlere tevessül edenlerin isimleri ve eserleri, tarihin tozlu raflarında kaybolup gitmiştir." ifadesini kullandı.