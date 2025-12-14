Mehmet Akif Ersoy’un babası Nadir Ersoy: Hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından babası Nadir Ersoy, ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı. Ersoy, Odatv’ye gönderdiği videolu mesajlarla hem oğlunun durumu hem de son günlerde öne çıkan siyasi ve toplumsal gündem başlıklarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

GÜÇLENEREK ÇIKACAK

Nadir Ersoy’un mesajları, Filistin’e destek amacıyla katıldığı bir eylemin ardından kayda alındı. Ersoy, konuşmasında oğluna olan güvenini vurgulayarak, sürecin sonunda Mehmet Akif Ersoy’un suçsuzluğunun ortaya çıkacağını savundu. Ersoy bu bölümde, “Benim oğlum o girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.

Baba Ersoy, ilettiği ikinci mesajda ise Filistin meselesini gündeme taşıdı. İsrail’e karşı yürütülen protestoların sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Ersoy, bu başlığın kamuoyunda geri plana itilmek istendiğini söyledi. Ersoy, hem kendisi hem de oğlu için, “İslam’a ve Filistin davasına kurban olalım” sözleriyle çağrıda bulundu.