Mehmet Akif Ersoy’un ek ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucuya beni Veyis Ateş başlattı

SüperHaber’e konuşan Mehmet Akif Ersoy’un avukatı Hüseyin Kaya, uyuşturucu soruşturmasına dair dosyada yer alan bilgiler ve kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Kaya, Ersoy’un gizli dosyada yer alan tüm ayrıntıları samimi bir şekilde anlattığını belirterek, savcılığın ifadeler üzerinden dosyayı değerlendirmeye aldığını ve sürecin neticelenmesini beklediklerini ifade etti.

Kamuoyunda tartışılan birçok başlığın dosyada yer almadığını vurgulayan Kaya, “Gündeme gelen bazı başlıklar soru olarak bize sorulmadı, gündeme bile gelmedi. Uyuşturucu ticareti, şantaj, örgütlülük gibi meseleler asla dosyada gündeme gelmedi. Müvekkilin uyuşturucuyu kullanıp kullanmadığı ve hangi koşullarda kullandığıyla ilgili ayrıntılar soruldu. Akif, uzun süredir uyuşturucu kullanmadığı için uyuşturucu kullanmadığını ilk ifadesinde beyan etti. Daha sonra ifadesinde bu konuya açıklık getirdi.”

dedi.

Soruşturmanın gizliliğine dikkat ettiğini belirten Hüseyin Kaya, bir hukukçu olarak hassasiyet gösterdiğini ifade ederek, “Dosyanın içerisinde olmayan iddiaların dile getirilmesi inisiyatif olarak ilerliyor.” şeklinde konuştu.

“UYUŞTURUCUYA BENİ VEYİS ATEŞ BAŞLATTI”

Mehmet Akif Ersoy’un ek ifadesine de değinen Hüseyin Kaya, müvekkilinin savcılığa verdiği ifadede,

“Uyuşturucuya beni Veyis Ateş başlattı, ilk onun teklif etmesiyle başladım.” dediğini aktardı.

Kaya, Ersoy’un ilk kullanımın doğal ve spontane başladığını, Veyis Ateş ile yakın ilişkisinin bulunduğunu, bir ortamda uyuşturucu kullanımının teklif edilmesi üzerine bu sürecin başladığını anlattığını belirterek, “Ek ifadeyi hukuki strateji ile vermedik.” ifadelerini kullandı.

ELA RÜMEYSA CEBECİ DOSYASI AÇIKLANACAK MI?

Aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ela Rumeysa Cebeci ile Mehmet Akif Ersoy’un dosyalarının ayrılması gerektiğini savunan Hüseyin Kaya, “Müvekkilin Cebeci ile hiçbir ilişkisinin olmadığı dosyadan anlaşılıyor. Bence ayrı yürüyecek. Hatta Ela Rümeysa Cebeci’nin dosyasının, Ersoy’un dosyasının fevkinde yürüyecek bir halde olduğunu düşünüyorum. Müvekkilim ile alakası olmayan konuların ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Derdimiz soruşturmaya ve yargıya yardımcı olmak.” dedi.

“DOSYAYI ALDIĞIM İÇİN BANA TEŞEKKÜR EDEN ÇOK İSİM OLDU.”

Dosyayı yalnızca bir uyuşturucu davası olarak görmediğini ifade eden Hüseyin Kaya, “Herhangi bir para ilişkisi gibi önceliklerle bu dosyaya girmedim. Akif’i kınayacağımız çok konu var ama dosyayı aldığım için bana teşekkür eden çok isim oldu.”

şeklinde konuştu.

KENAN TEKDAĞ DEĞERLENDİRMESİ

Can Holding soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ’ın isminin de dosyada geçtiğini belirten Kaya, “Akif bu konuda da samimi beyanlarını iletti. Suçlamaya yönelik bir iddia ortaya çıkmadı. Aralarında patron-çalışan ilişkisi olduğunu, özel bir yakınlıklarının olmadığı da ortaya çıkıyor. Akif’in durumundan dersler çıkarılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.