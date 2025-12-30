Mehmet Akif Ersoy’un ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Sabah Gazetesinin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un ifadesi ortaya çıktı.

Ersoy’un Adli Tıp Kurumu’nda yapılan analizlerinde saç ve kan örneklerinin uyuşturucu testi ‘pozitif’ çıkması üzerine tutuklandığı biliniyor. Test sonuçlarına göre saçından alınan örneklerde “kokain ve metabolitleri” tespit edilmişti.

ETKİN PİŞMANLIK TALEBİYLE İFADE VERDİ

Ersoy, avukatı Hüseyin Kaya aracılığıyla etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu.

Bu kapsamda 11 Aralık’ta “uyuşturucu kullanımı” ve “cinsel ilişkiden menfaat sağlama” iddiasıyla tutuklanmasının ardından 19 gün sonra yeniden Çağlayan Adliyesine getirildi.

Yaklaşık 3 saat boyunca soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren Ersoy, uyuşturucu kullandığını itiraf ederek “Uyuşturucu kullandım” dedi. Bu kapsamda tahliyesini talep etti.

“YENİ BİLGİ YOK” GEREKÇESİYLE CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLDİ

Savcılık ise Ersoy’un verdiği bilgilerin soruşturmaya katkı sağlamadığını belirtti.

Uyuşturucu kullandığına ilişkin bilginin Adli Tıp raporuyla zaten sabit olduğu, evdeki partilerle ilgili hususların da bilindiği ifade edildi.

Bu değerlendirmelerin ardından Ersoy, tutuklu bulunduğu cezaevine yeniden gönderildi.