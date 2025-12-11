Mehmet Akif Ersoy'un skandal iddialara yanıtı ortaya çıktı: İşte ifadesi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma neticesinde, eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Savcılık tarafından hazırlanan ve şüphelilerin tutuklanması talebini içeren sevk yazısında çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Yazıda, şüphelilerin bir araya gelerek cinsel ilişkiye girdikleri öne sürülürken, şu ifadeler kullanıldı: "Şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkân sağladıkları, şüphelilerin eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullandıktan sonra da ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri ayrıca şüphelinin çevresinde bulunan kişiler ile bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak bu kişileri ilerleyen süreçte kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı."

MEHMET AKİF ERSOY İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un Başsavcılıkta verdiği ifadeye Serbestiyet ulaştı. Ersoy, kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti. Yaşamı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını vurgulayan Ersoy, "grup halinde cinsel ilişki" iddialarının da gerçek dışı olduğunu öne sürdü.

Ersoy’un savcılıktaki ifadesinin detayları şöyle: "Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir. E.A. ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A. arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı."

Ersoy, 2022 yılında Seba isimli rezidanstan taşındığını ve M.A.'nın Ulus'taki evine hiç gelmediğini söyledi. E.A.'nın kız kardeşini yalnızca E.A. aracılığıyla tanıdığını belirten Ersoy, kendisini korumasının söz konusu olmadığını ifade etti: "Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi E. ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar."

Ersoy, B.K. isimli şahsın bir şirketin sahibi olduğunu ve kendisiyle 2017-2018 yıllarında tanıştığını, kendisinin "normal bir arkadaşı" olduğunu dile getirdi. M.D.’nin TRT World'de çalıştığını ve kendisini sektörden dolayı tanıdığını, aralarında herhangi bir ilişki bulunmadığını belirtti. Yönetici pozisyonuna geçtikten sonra Ufuk Tetik ve diğer arkadaşlarını dahi televizyon ekranına çıkarmadığını ve hatta bu durumun arkadaşlarının sitemine neden olduğunu belirterek, bu yöndeki iddiaların da yalan olduğunu kaydetti. Ersoy, S.D. ile 2011’de yine sektör sebebiyle tanıştığını ancak 2024’te, eşi B.D.'yi işten çıkarması nedeniyle S.D. ile husumet yaşadığını ifade etti. S.D. ve Ufuk ile hiçbir ticari ilişkisi olmadığını ve aralarında para konuşulmadığını da ekledi. K.U.'yu Cumhurbaşkanlığı uçağına kendisinin bindirmediğini, bu tür seçimlerin İletişim Bakanlığı tarafından yapıldığını hatırlattı. K. ile E.'nin tanışıklığına dair bilgisinin olmadığını ve ihtimal dahi vermediğini söyledi.

“KÖPRÜDE YAPTIĞIM KAZADA UYUŞTURUCU ETKİSİNDE DEĞİLDİM”

Gazeteci Ersoy, hakkındaki tüm iddiaları reddetmeye devam etti. "S.T.'nin çakarlı araçla gezdiği iddiası yalandır. Grup seks iddialarının hepsi yalandır. Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır. Barcelona'ya A.G.'nin bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı."

Ersoy, Mustafa Manaz ile resmiyette olmamakla birlikte yüzde 5 ila yüzde 10 civarında ortaklığının bulunduğunu aktardı. G.A. ile kendisini A.G.'nin tanıştırdığını ve evine yalnızca bir kez gittiğini belirtti. Oyuncu E.D.'nin de arkadaşı olduğunu kaydetti. Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu siparişi verdiği iddialarının "yalan" olduğunu söyledi. Son olarak, Şubat ayında bu iddialara benzer bir Twitter hesabının açıldığını ve iddiaların bir kısmının o hesapta yazıldığını, bu tweetler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ancak o zaman kimin kullandığının tespit edilemediğini belirterek ifadesini sonlandırdı.