Mehmet Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından 12 Şubat 2018 tarihinden bu yana yürüttüğü CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrıldığını açıkladı. Hamzaçebi, "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

Mehmet Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu.



Hamzaçebi, 12 Şubat 2018 tarihinden itibaren CHP Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hamzaçebi şunları belirtti:



"12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."



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