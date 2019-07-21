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Mehmet Aktaş Emniyet Genel Müdürlüğü görevini Celal Uzunkaya'dan devraldı

Emniyette yeni bir dönem başladı. Eski Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, düzenlenen törenle Emniyet Genel Müdürlüğü görevini Celal Uzunkaya'dan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Aktaş, bütün suç odaklarıyla mücadelenin hukuk sınırları içerisinde kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Mehmet Aktaş Emniyet Genel Müdürlüğü görevini Celal Uzunkaya'dan devraldı

Eski Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, yeni görevine Emniyet Genel Müdürü olarak başladı.

Ankara'ya gelmeden önce Aktaş için Şırnak Valiliğinde tören düzenlendi. Şırnak halkı Aktaş'ı uğurlamak için Valilik bahçesinde toplandı.

Şırnak'taki törenin ardından akşam saatlerinde de Ankara'daki Emniyet Genel Müdürlüğü binasında devir teslim töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı emrinde İçişleri Müşavirliğinde görevlendirilen Celal Uzunkaya, görevini Mehmet Aktaş'a devretti.

Görevi devralan Mehmet Aktaş, suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Aktaş, gece yarısı emniyet mensuplarına bir de yazılı mesaj gönderdi. Mesajda, "Halkımızın her kesimini kucaklayacağız, ayrım yapmayacağız, adaletli olacağız. Gönlümüz ve kapımız yirmi dört saat herkese açık olacak" ifadeleri kullanıldı

Aktaş, her rütbe ve kademedeki mesai arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şırnak #emniyet #Celal Uzunkaya
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