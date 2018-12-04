Akşam saatlerinde sosyal medyada dolaşan Mehmet Ali Erbil "hayatını kaybetti" paylaşımları yalan çıktı

Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in hayatını kaybettiği iddia edildi.



Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil paylaşımlara sosyal medyadan tepki gösterdi.



Yeşim Erbil, "Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bizden haber almadıkça başka haberlere inanmayın" dedi.







Bir açıklama da Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'den geldi.



Instagram'dan paylaşım yapan Sezin Erbil, "Haberler yalan, babam çok şükür hastanede ben de yanındayım" dedi.







ulusal.com.tr