Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, ağabeyinin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Mehmet Ali Erbil ile olan fotoğrafını instagram hesabından paylaşan Yeşim Erbil şu ifadelere yer verdi:



“Dün banyoda düşüp üç kaburgası kırılmış. Göğüs boşluğuna çok fazla miktarda kanama olmuş. Kanama devam edince ameliyata alındı ve kanayan damar bulunup durduruldu. Yoğun bakımda yatıyor. Kaburga kırıkları çok ağrı yapar. Nefes alırken bile çok ağrı olur. Bu nedenle bir süre orada kalacak. Haftaya kaburga kırıklarına müdahale edilecek. Ameliyatı benim sınıf arkadaşım Prof. Dr. Semih Halezeroğlu yaptı. İyi ki Semih geldi ve başarılı bir şekilde halletti. Çok şükür çok daha kötü şeyler de olabilirdi. Her zaman böyle bakmak lazım başımıza gelenlere. Geçmiş olsun dileklerinize çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.



İşte Yeşim Erbil'in o paylaşımı:

