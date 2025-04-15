Mehmet Ali Erbil'e 10 ay hapis: Yasa dışı bahisten ceza aldı

Mahkeme, ünlü şovmenin “kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçunu işlediğine hükmetti. Ancak cezanın ertelenmesine karar verildi.

Karar doğrultusunda Erbil, herhangi bir cezaevine girmeyecek. Ancak benzer bir suçu tekrar işlemesi durumunda ertelenen cezası da uygulanabilecek.