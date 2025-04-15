Mehmet Ali Erbil'e 10 ay hapis: Yasa dışı bahisten ceza aldı

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvikte bulunduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mehmet Ali Erbil'e 10 ay hapis: Yasa dışı bahisten ceza aldı
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Mahkeme, ünlü şovmenin “kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçunu işlediğine hükmetti. Ancak cezanın ertelenmesine karar verildi.

Karar doğrultusunda Erbil, herhangi bir cezaevine girmeyecek. Ancak benzer bir suçu tekrar işlemesi durumunda ertelenen cezası da uygulanabilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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