Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, bir aydır yoğun bakımda olan 61 yaşındaki şovmenin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



Instagram hesabında Mehmet Ali Erbil ile fotoğrafını paylaşan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Solunum cihazından ayrılmadı. Temel anlamda akciğer ve böbreklerle ilgili hasarlar var" ifadelerini kullandı.



Yeşim Erbil'in açıklaması şöyle:

"Hepinize iyi günler. Dualarınızı eksik etmeyin. Biz bekliyoruz ve dua ediyoruz. Beş hafta önce anlık değişiklikler bizi çok sevindiriyor veya üzüyordu. Bu süreç hepimize sabretmenin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Her sabah yoğun bakım sorumlusu arkadaşımla telefonla konuşup akabinde önce Sezin ve aile bireylerine bilgi vermek, her sabah farklı ve güzel haberleri duymayı beklemek hepimiz için çok zor. Bazen olumlu, bazen olumsuz küçük değişiklikler oluyor. Artık bu sürecin uzun olacağı belli. Solunum cihazından ayrılmadı. temel anlamda akciğer ve böbreklerle ilgili hasarlar var, ama onu zorlayan akciğer. Haydi abicim, sıkı sıkı tut şu uzatılan ipi, hepimiz seni bekliyorz, seviyoruz ve dua ediyoruz."