Mehmet Ali Erbil’in yasa dışı bahis davasında mütalaa açıklandı

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Mehmet Ali Erbil ve avukatları katıldı. Kimlik tespiti sırasında tiyatro sanatçısı olduğunu belirten Erbil, aylık gelirinin 300-400 bin lira olduğunu söyledi.

Savunmasında, Malta’da bir otel açılışına davet edildiğini belirten Erbil, "Serdar Ortaç ile birlikte gittik ama bizi başka bir olayın içine sokmaya çalıştılar. Bir sitenin canlı yayınına katılmamız için ısrar ettiler. Reklam amaçlı gitmedim. Videoda özellikle ‘Yasa dışı bahis oynamıyorum, siz de oynamayın’ dedim. Koskoca profesörler bile aldatılıyor, bizim de basiretimiz bağlandı. Böyle bir suçtan burada bulunmaktan hicap duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Serdar Ortaç da benzer açıklamalarda bulundu. Ortaç, "Malta'ya gider gitmez yemek yiyeceğiz diye masa kurdular, sonra röportaj yapmaya başladılar. Her şey normaldi ama bir anda konu kumara döndü. Sonra tişört giydiklerini gördük. Bize de para teklif edip giymemizi istediler, hemen kaçtık. Pişman olduk ama çok geçti, sabah ilk uçakla döndük." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Erbil’in “Kişileri reklam vermek veya başka yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek” suçunu işlediğini belirterek, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Erbil hakkında uygulanan "İmza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, ancak yurt dışına çıkış yasağıyla ilgili kararın hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verdi. Sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre tanınarak duruşma ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve bazı sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatmıştı. Erbil, 11 Kasım 2024'te çıkarıldığı mahkeme tarafından "Ev hapsi" tedbiriyle serbest bırakılmış, 27 Kasım 2024'te ise bu karar kaldırılmıştı. İddianamede, Erbil'in yasa dışı bahse teşvik suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.