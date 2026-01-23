Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Altay hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altay’ın cenaze programı da belli oldu.

Rahatsızlığı nedeniyle 16 Ocak’ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılan Mehmet Altay, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 20 Ocak’ta yoğun bakım ünitesine alındı. Kemoterapi sürecinin ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden Altay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AK PARTİ’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Uşak İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Altay’ın vefatının derin üzüntüyle karşılandığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem Milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Mehmet Altay’ın cenazesinin, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Ulubey ilçesi Halil Efendi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulubey Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.