Vatan Partisi Genel Saymanı Mehmet Bedri Gültekin, Aydın'da söyleşiye katıldı. "Asya'nın Yükselişi ve Bölgesel Birlikler Çağı" adlı kitabını imzaladı.
Gültekin, kitabının yazılış öyküsünü anlattı.
Kitabın içeriğini de anlatan Gültekin, Türkiye'nin komşularıyla bir an önce işbirliği yapması gerektiğini söyledi.
Mehmet Bedri Gültekin, söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı.
HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr
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