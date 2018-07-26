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Mehmet Bedri Gültekin Aydın'da yeni kitabını imzaladı

Vatan Partisi Genel Saymanı Mehmet Bedri Gültekin, Aydın'da "Asya'nın Yükselişi ve Bölgesel Birlikler Çağı" adlı yeni kitabını imzaladı. Gültekin, dış politika ve değişen dünya düzeni hakkında açıklamalar da yaptı.

Mehmet Bedri Gültekin Aydın'da yeni kitabını imzaladı
Vatan Partisi Genel Saymanı Mehmet Bedri Gültekin, Aydın'da söyleşiye katıldı. "Asya'nın Yükselişi ve Bölgesel Birlikler Çağı" adlı kitabını imzaladı. 

Gültekin, kitabının yazılış öyküsünü anlattı. 

Kitabın içeriğini de anlatan Gültekin, Türkiye'nin komşularıyla bir an önce işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Mehmet Bedri Gültekin, söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı.

HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr
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