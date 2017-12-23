Atlantik sisteminin kaybettiğini söyledi, Avrasya'nın güçlendiğini belirtti.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasını değerlendirdi.
Oylamada Amerika lehine sadece 9 oy çıktığını hatırlatan Gültekin, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan kaybeden Amerika artık dünyada iyice yalnızlaştı.
Gültekin güç kaybeden Atlantik sistemine karşı Avrasya'nın güç kazandığını vurguladı.
Haber: Gürkan Demir
Kamera: Uğur Marangoz
ulusal.com.tr
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Amerikan hegemonyasının sonuna gelindiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylamasının sonucu değerlendiren Gültekin, ekonomik, siyasi ve askeri alanda kaybeden Amerika'nın iyice yalnızlaştığını belirtti. Gültekin, Atlantik sistemine karşı Avrasya'nın ise güçlendiğini vurguladı.
Atlantik sisteminin kaybettiğini söyledi, Avrasya'nın güçlendiğini belirtti.
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