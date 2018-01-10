banner965
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Hükümet Sözcüsü'nden 'erken seçim' açıklaması
Hükümet Sözcüsü'nden 'erken seçim' açıklaması
Tüm çalışanlarına bir maaş prim verecek
Tüm çalışanlarına bir maaş prim verecek
Uğur Mumcu'nun emaneti emin ellerde
Uğur Mumcu'nun emaneti emin ellerde

Mehmet Beğendik'in cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi

Beğendik Marketler Zinciri'nin sahibi iş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti. Beğendik'in cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

Mehmet Beğendik'in cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi

Vefat eden iş adamı Mehmet Beğendik'in cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Beğendik için Cami Kebir'de cenaze töreni düzenlendi.

Beğendik'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Törene 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da katıldı.

Gül, aile yakınlarına başsağlığı diledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül #Beğendik #cenaze töreni #iş adamı #kayseri #mehmet Beğendik
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Burak Akın'ın itirafları sonrası 4 subay teslim oldu
Sonraki Haber
Şenol Güneş: Oyunculara karakter eğitimi vermeliyiz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.