Vefat eden iş adamı Mehmet Beğendik'in cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Beğendik için Cami Kebir'de cenaze töreni düzenlendi.
Beğendik'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Törene 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da katıldı.
Gül, aile yakınlarına başsağlığı diledi.
Beğendik Marketler Zinciri'nin sahibi iş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti. Beğendik'in cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.
Vefat eden iş adamı Mehmet Beğendik'in cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.
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