Aydınlık Hareketi fedailerinden, Zonguldak maden direnişlerinin önderlerinden Mehmet Esmer hayatını kaybetti. Esmer’in cenazesi bugün öğle namazını takiben Düzce Kiremitocağı Cami’nden kaldırılacak, Kiremitocağı Mezarlığına defnedilecek.

Aydınlık Hareketi fedailerinden, Zonguldak maden direnişlerinin önderlerinden Mehmet Esmer hayatını kaybetti. Esmer’in cenazesi bugün öğle namazını takiben Düzce Kiremitocağı Cami’nden kaldırılacak, Kiremitocağı Mezarlığına defnedilecek. Arkasında yaklaşık 45 yıllık vatan ve emek mücadelesi bırakan Esmer, Vatan Partisi mücadelesini Orta ve Batı Karadeniz’de örgütleyerek devam ettirdi.



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Mehmet Akkaya, Esmer şu cümlelerle anlatmıştı: “Parasız, yarı aç yarı tok, arabasız, yalan yapıldak dağ dere koşturmaların ustalaşmış neferidir Esmer. Bir Allah’ın kulunu bile tanımadığı diyarda, örgüt kuracak sayıda insanı kısa zamanda kazanmanın ustalığına ulaşmış büyük tecrübedir. Halka adanmış hayattır Esmer. Kendisine ayrıcalık istemez. Mücadele dönemlerinde, cebinde kendi parası yoksa, aç kalır ama toplanan bağış paralarından bir simit dahi almayan bir devrimcidir. Seydişehir, Tüpraş, Erdemir Ereğli Demir Çelik, Zonguldak maden direnişleri başta olmak üzere Orta ve Batı Karadeniz’deki bütün mücadelelerde Mehmet Esmer’in izi vardır. İşçiyle yatıp kalkan, işçilerin arkadaşı, “Memet Abi”si, kendisi de işçi olan, fedakar, çalışkan, hayatını topluma adayan bir insandır Mehmet Esmer. Büyük Zonguldak direnişinin tohumunu atan isimlerdendir.”



Vatan Partisi Düzce İl Başkanı Fethi Sönmez, Esmer’i şöyle tanımladı: “Mücadeleyle dolu dolu geçen bir hayat. Esmer hafif süvaridir. Örneğin Karadeniz’de gitmediği yer yoktur. Az yakıtla çok iş yapan makine gibidir. İyi bir baba iyi bir yoldaştır Mehmet Esmer.”



