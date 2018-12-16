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Mehmet Esmer son yolculuğuna uğurlandı

Aydınlık hareketinin ve Zonguldak maden direnişlerinin önderlerinden Mehmet Esmer için cenaze töreni düzenlendi. Mücadele arkadaşlarının sonsuzluğa uğurladığı Mehmet Esmer, memleketi Düzce'de toprağa verildi.

Mehmet Esmer son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını mücadeleye, halkına adayan bir isimdi Mehmet Esmer... Yıllardır omuz omuza mücadele ettiği dostlarının omuzlarında taşındı naaşı. 

Mehmet Esmer için memleketi Düzce'de cenaze töreni yapıldı. 

Arkasında yaklaşık 45 yıllık vatan ve emek mücadelesi bıratı Esmer... Arkadaşları onu ve mücadelesini anlattı. 

Zongulkdak maden direnişlerinde işçilere önderlik eden Esmer'ın cenaze törenine Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ve çok sayıda partili katıldı.

Esmer'in Düzce Kiremitocağı Caminden kaldırılan naaşı Kiremitocağı Mezarlığına defnedildi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #mehmet esmer
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