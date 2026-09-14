Mehmet Fatih Tançalan soruşturmasında yeni perde: Eşi Çağla Öz tutuklandı

Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz, getirildiği Van'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mehmet Fatih Tançalan soruşturmasında yeni perde: Eşi Çağla Öz tutuklandı - Resim: 1

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz'ü de kapsayacak şekilde genişledi. Savcılık, Tançalan hakkındaki işlemlerin ardından eşi Öz için de yasal süreç başlattı.

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Mehmet Fatih Tançalan soruşturmasında yeni perde: Eşi Çağla Öz tutuklandı - Resim: 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, soruşturma kapsamında Çağla Öz'ü İstanbul'da gözaltına aldı.

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Mehmet Fatih Tançalan soruşturmasında yeni perde: Eşi Çağla Öz tutuklandı - Resim: 3

Gözaltı işleminin ardından Öz, dün sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Van'a getirildi.

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Mehmet Fatih Tançalan soruşturmasında yeni perde: Eşi Çağla Öz tutuklandı - Resim: 4

Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Öz, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Mehmet Fatih Tançalan soruşturmasında yeni perde: Eşi Çağla Öz tutuklandı - Resim: 5

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı dörde ulaştı. Çağla Öz ile Tançalan'ın akrabası M.S.T. hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanma talebiyle işlem yapıldı.

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Mehmet Fatih Tançalan soruşturmasında yeni perde: Eşi Çağla Öz tutuklandı - Resim: 6

Diğer şüpheliler N.O. ve S.A. için ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talep edildi. Bu talepler doğrultusunda dört şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Mehmet Fatih Tançalan soruşturmasında yeni perde: Eşi Çağla Öz tutuklandı - Resim: 7

Nöbetçi hakimlikte ifadeleri alınan şüphelilerden Çağla Öz ve M.S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.O. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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