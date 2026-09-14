Mehmet Fatih Tançalan soruşturmasında yeni perde: Eşi Çağla Öz tutuklandı
Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz, getirildiği Van'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz'ü de kapsayacak şekilde genişledi. Savcılık, Tançalan hakkındaki işlemlerin ardından eşi Öz için de yasal süreç başlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, soruşturma kapsamında Çağla Öz'ü İstanbul'da gözaltına aldı.
Gözaltı işleminin ardından Öz, dün sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Van'a getirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Öz, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı dörde ulaştı. Çağla Öz ile Tançalan'ın akrabası M.S.T. hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanma talebiyle işlem yapıldı.
Diğer şüpheliler N.O. ve S.A. için ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talep edildi. Bu talepler doğrultusunda dört şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlikte ifadeleri alınan şüphelilerden Çağla Öz ve M.S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.O. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.