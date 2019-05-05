Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı partide yer alacağı iddia edilen eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Görmez, 2 Mayıs tarihli ve "İstirhamımdır" diyerek başladığı açıklamasında şunları söyledi:
"Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakırken Aziz Milletimizin huzurunda bundan sonraki hayatımı Din-i Mübin-i İslam’a hizmet yolunda ilme ve tefekküre adayacağımı açıkca ilan ettiğim halde ismimin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğumu kamuoyuna saygıyla bildirir, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini istirham ederim."
Görmez, 2 Mayıs tarihli ve "İstirhamımdır" diyerek başladığı açıklamasında şunları söyledi:
"Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakırken Aziz Milletimizin huzurunda bundan sonraki hayatımı Din-i Mübin-i İslam’a hizmet yolunda ilme ve tefekküre adayacağımı açıkca ilan ettiğim halde ismimin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğumu kamuoyuna saygıyla bildirir, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini istirham ederim."