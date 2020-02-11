Mehmet Laçin Ulusal Kanal’a konuştu

Gamze 16 yaşındaydı… Kocaeli'de yaşıyordu. Öz dayısı onu kandırdı. Önce İstanbul’da HDP’nin beyin yıkama kamplarına kattı. Ardından da HDP Diyarbakır İl Binasına götürüldü. Ve izi kayboldu. Babası Mehmet Laçin 9 yıldır ondan haber alamadı.

Gamze’nin dayısı HDP üyesiydi. Öz dayı, resmen para karşılığı Gamze’yi bölücü terör örgütü PKK’ya sattı. Baba Mehmet Laçin, Gamze’nin annesinin de Diyarbakır Belediyesi’nde işe girdiğini söyledi.

Bu acı gerçeği Mehmet Laçin Ulusal Kanal’a açıkladı.

Mehmet Laçin, 9 yıldır hasret kaldığı kızının kandırılıp dağa çıkarılma sürecini anlattı.

Gamze PKK saflarına katıldığında lise çağlarındaydı, şimdi 25 yaşında. Mehmet Laçin Ulusal Kanal aracılığıyla kızına dön çağrısı yaptı.

Elinde kızının fotoğrafı ile HDP İzmir İl Başkanlığı önünde evlat eylemi yapan Mehmet Laçin, HDP’nin kapatılması için Cumhuriyet savcılarını harekete geçmeye çağırdı.

Acılı baba kızını PKK’nın elinden almakta kararlı.

HABER: UFUK AKKAYA – KAMERA: AKIN KARA

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