Dün yaşanan gerginliğinde ardından Mehmet Metiner'den yeni açıklama geldi. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Metiner, Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'la arasındaki gerginliğe ilişkin "Bu terbiyesizliğin bir bedeli olmayacaksa biz kendi hukukumuzu korumasını biliriz" dedi.

Metiner, Arınç'ı yalancılıkla suçlayarak, "Yalan söylemek babasından miras olabilir" dedi.



AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu, AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç’ın kendisine saldırmak istediğini ileri sürdü. Metiner'in Twitter'dan yaptığı paylaşıma, Mücahit Arınç bir internet sitesinden yanıt verdi. Arınç, Metiner'le arasında "Ona şunu dedim; babamla ilgili eleştirel şeyler yazıyorsun. Tamam da, niye tehdit dili kullanıyorsun! Ağız dalaşı yaşandı aramızda… Fiziki bir müdahalem olmadı. Zaten dışarı kaçtı" şeklinde bir diyalog geçtiğini ifade etti.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın oğlu AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç'a zehir zemberek sözlerle yüklendi.



"Babasının davasını gütmek bir milletvekiline yakışıyor mu? Babası da siyasetçi, ben de siyasetçiyim. Birbirimizi eleştiririz. Ama bir milletvekilinin, babasının davasını böyle bir biçimde, partimizin ahlakına yakışmayacak bir şekilde herkesin içinde gütmesi asla kabul edilemez." diyen Metiner, Mücahit Arınç'ın "Dışarı kaçtı" sözlerine şu yanıtı verdi:



"Biz yüreğimizin neye yettiğini, 15 Temmuz'da ölüm üzerimizden geçerken göstermiş insanlarız. Onun babası, kendisi saklandıysa açıklasınlar. Biz ölümden korkmayız, mangal gibi yüreğimiz var bizim."



Mücahit Arınç'ın yalan söylediğini ifade eden Metiner, "Yalan söylemek babasından miras olabilir. Genlerinde yalan olabilir. Babası da bir şeyi çarpıtmaktan, büyütmekten haz alıyor olabilir" diye konuşurken, Bülent Arınç'ın 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile ilgili yaptığı açıklamayı hatıralatarak şunları söyledi:



"Babası, 15 Temmuz'dan sonra, 'Ben FETÖ'nün terör örgütü olduğunu 15 Temmuz'da öğrendim. Bana ahmak diyebilirsiniz' dedi. Kendisini ahmak ilan eden bir babanın oğlu, varsa bir sorunu gitsin babasıyla halletsin."



Eski milletvekili Metiner, Twitter'da paylaşıp daha sonra sildiği "Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun" sözlerine de açıklık getirerek, "Ömrünü bu davaya adayan Mehmet Metiner'e bu saygısızlık yapılabiliyorsa, Genel Merkez'in gereğini yapmasını istemem de en doğal hakkımdır. Bu yapılan terbiyesizliğin, saygısızlığın bir karşılığı olmayacaksa, biz de kendi hukukumuzu korumasını biliriz" diye konuştu.