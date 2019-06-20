Katıldığı bir televizyon programında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2011 yılında Fetullah Gülen'e dair yaptığı bir açıklamayı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yazmış gibi okuyan Metiner, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

Eski AK Parti Milletvekili ve Star Gazetesi yazarı Mehmet Metiner, katıldığı televizyon programında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2011 yılında Fetullah Gülen'e dair yaptığı bir açıklamayı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yazmış gibi okudu.



Metiner, Gökçek'in, "Terbiyeni takın. Fethullah Gülen’e FETÖ diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile" mesajını, İmamoğlu'nun attığını idda ederek, "Bunu CHP İstanbul adayı diyor. Bu kadar FETÖ severlik nereden geliyor" dedi.



Metiner, programda Ekrem İmamoğlu’na ait olduğunu söylediği sözleri Melih Gökçek’in kullandığının ortaya çıkması üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi. Metiner, özür mesajında, "CHP adayına ait olmadığını sonradan öğrendiğim o tweet üzerinden yaptığım eleştiriden dolayı kamuoyundan özür dilerim. Biz yanlışlığımızı gördüğümüzde özür dileyecek kadar erdem sahibiyiz. CHP adayı gibi değiliz hamdolsun" dedi.