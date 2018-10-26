AKP İstanbul milletvekili Mücahit Arınç ile tartışan Mehmet Metiner'den konuyla ilgili bir açıklama daha geldi

Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'la arasındaki gerginliğe ilişkin yeni açıklamada bulundu.



Metiner yaptığı açıklamada, "Ben davamın hatırı için nefsimi ayaklar altına alıp susuyorum." dedi.



Metiner yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



Maruz kaldığım tatsız bir hadisenin, malum çevrelerce partimize/davamıza zarar verecek bir mecraya döküldüğünü görmek beni ziyadesiyle üzmüştür. Olayın kendisi kadar olay sonrası yapılan ağır suçlamalar ne kadar üzücü de olsa partime/davama zarar verecek bir girişimin içinde adımın anılmasını önleyici davranmalıydım. Zira davamız nefsimizden daha değerlidir. Bu saatten itibaren herkes bilsin ki bu defter benim için kapanmıştır. Ak Parti'de kavga/ ayrışma bekleyenler şunu bilsinler ki Reis'e ölümüne bağlı biriyim. Ona ve davaımıza zarar verecek hiçbir girişimin içinde olmam.



Mesele kimin haklı kimin haksız olduğu meselesi değil; partimizin/davamızın zarar görmemesi meselesidir. Ben davamın hatırı için nefsimi ayaklar altına alıp susuyorum. Bu saatten sonra kim bu meseleyi kaşırsa namert olsun.



Mehmet Metiner



