Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın oğlunun kendisine saldırdığını ifade etti. Konuyla ilgili twitter hesabından açıklama yapan Mücahit Arınç sözlerinin arkasında olduğunu belirterek "şahıs gerekli mercilere başvurabilir" ifadelerini kullandı

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç tarafından herkesin içinde saldırıya uğradığını ifade etti.



Esenboğa Havalimanı VİP salonunda "terbiyesizce laflar eşliğinde" saldırıya uğradığını tiwitter hesabı üzerinden duyuran Mehmet Metiner şu ifadeleri kullandı:



“Az önce Ankara Esenboğa Havalimanı VİP salonunda Bülent Arınç’ın oğlu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç herkesin içinde şahsıma terbiyesizce laflar eşliğinde saldırıda bulunmak isted. Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun!”



Mehmet Metiner, Star gazetesindeki bir yazısında Bülent Arınç'ı hedef alarak "Dün Reis'i senin gibilere karşı savunduğumuz için bize düşmandın. Bugün ise Reis üzerinden sürdürüyorsun düşmanlığını. Ömrümüz bu dava için geçti. İşkenceyse işkence, hapisse hapis. Hakkımızda konuşurken haddini aşma. Otur oturduğun yerde, yeni bir fitneye sebebiyet verme. Reis'in hatırına sana katlanıyoruz. Yoksa defterini dürmesini biliriz. Bence Reis'in müsamahasını da, şansını da fazla zorlama" demişti.





Ahmet Mücahit Arınç'tan ilk açıklama:



Bugün öğlen Esenboğa avalimanında Mehmet Metiner denen şahısla aramızda geçen olayın temelinde; köşe yazılarındaki aileme fiziksel şiddetle tehdit edecek kadar ileri giden çirkin üslubu yer almaktadır.



Kendisine söylemiş olduğum tüm cümlelerin tamamen arkasındayım, hepsini fzalasıyla hak etmektedir. Sarf ettiğim cümlelerin hepsini kamuoyuyla paylaşma konusunda da özgürdür.



Şahsı, aramızda geçen diyaloğun ardından göremedim ve tweet attığına da şahit de olmadım. Olaya bazı kıymetli milletvekillerimiz şahit olmuşlardır. Şahıs gerekli mercilere başvurabilir.



Ahlaksızlığı kendilerine fıtrat edinmiş bu ve bunun gibi çamur üsluplu şahısların prim yapma çabalarının farkındayız. Kamuoyunun bilgisine.