AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, NTV'de soruları yanıtladı. Yerel seçimlerde aday gösterecekleri kişilerde öncelikle ehliyet ve liyakat arayacaklarını belirten Özhaseki, kendisinin Ankara adaylığı için de net konuştu: "İsmim öne çıktı, takdir benim üzerimde olur ise bismillah der yola çıkarız..."

Siyaset gündemi 31 Mart yerel seçimlerine kilitlenmiş durumda.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, NTV'den Ahmet Ergen'in yerel seçim hazırlıklarına ilişkin sorularını yanıtladı.



81 ile yönelik bir çalışmanız oldu ve raporu Cumhurbaşkanına sundunuz. Seçime 4.5 ay kala nasıl bir fotoğraf gördünüz illerde?



"Yıllardır her yerde anket çalışması yapıyoruz. Başkanın performansını, giyim kuşamını, vatandaşla ilişkisini de soruyoruz. Teşkilat görüşleri de alınıyor. Birkaç aydır da arazide vatandaş birebir dinlendi ve bir kanaat oluştu. Değişecekse ne tür özellikler aranacak gibi. Yeni bir arkadaşla yola çıkacaksak birinci olay ehliyet ve liyakat olacak. Bazı arkadaşlar sadece halkla ilişkilerle işi yürütüyor ama şehre hiçbir şey katmıyor, arkası gelmiyor. Sürpriz isimler de var, bazı illerde yeni anketler yapılacak.



Partinin oyları ve sapmaları da tespit ediyoruz. Mevcut başkana oy verip vermeyeceği de soruluyor. Vatandaşta müthiş bir değişim arzusu var. Karşılığı olan insanlar bekliyor. İttifak, pazarlık, uzlaşı üzerine araziye sürülen insanları istemiyorlar."



18 Kasım'da partinizde ilk kez e-temayül yapılacak, nasıl olacak?



"Temayül yoklamaları zaten yapılıyordu ve şimdi e-temayül büyük kolaylık olacak. Önde çıkan arkadaşlar tabi ki avantajlı olacak. Gitgeller yaşanıyorsa yeni anketler yapılacak, isimler vatandaşa sorulacak."



(ADAYLAR) "Birçok ili ilçelerine kadar netleştirdik, dosyaları Cumhurbaşkanına arz edecek şekilde tutuyoruz. İl ilçe düzeyinde bizde raporlar hazır, nasıl bir takvim işlenir ve sunum olur bilmem. Cumhurbaşkanımızın bileceği bir konu..."



Büyükşehirlerde aday belirleme süreci ne aşamada? Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde nasıl bir aday profili olacak? Büyükşehirler için adaylar ne zaman açıklanır?



"İstanbul milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Tüm dünyanın gözü önünde olan bir il. Orası bizim için çok önemli, yıllardır bizde. Ufak tefek şikayetler olabilir. Ehliyetli ve liyakatlı birini koyacağız. Başka partiler gibi pazarlıkla belirlemeyeceğiz. Şöhretli bir iki kişiyi koymak çok kolay bizim açımızdan. Ankara içinde aynı şeyler geçerli. Çevreden göç alan, 5 milyonu aşmış bir şehir. Ankara'yı ileriye taşıyacak bir isim olması lazım."



"ANKARA İÇİN İSMİM ÖNE ÇIKTI"



Ankara için isminizin kesinleştiği haberleri çıktı, aday mısınız?



"Partinin usullleri içerisinde müracaatları alıyoruz ama bizim gibi kamuya mal olmuş insanların adayım dilekçesi vermesi kadar garip bir şey olamaz. Ben Kayseri'de birçok şey yaparak ve helalleşerek ayrıldım. Genel merkezde ve teşkilatlarda Ankara için ismim öne çıktı, inkar edemem. Benim hazırlamış olduğum adaylar Cumhurbaşkanımızın takdirinde, herkesin lehine aleyhine her şeyi söyledim. Tarafsız bir şekilde sunum yapıyoruz. Takdir benim üzerimde olur ise bismillah der yola çıkarız.



Büyükşehir adayları en son açıklanacak diye bir durum yok. Açıklamalar için net tarih yok. Bütün Türkiye için hazırlıkarımızı 15-20 gün içinde hallederiz, Cumhurbaşkanımıza sunmaya hazırr hale getiririz. Sunduklarımız, kesinleşenler, rafa kaldırılanlar ve devam edecekler var zaten. Sene başından önce her şeyi tamamlamış oluruz diye düşünüyorum..."



Melih Gökçek tartışmaları ve Gökçek'in Cumhurbaşkanı ile görüştüğü haberleri... Ankara'da muhalefet tarafında Mansur Yavaş ismi üstünden devam eden gelişmeler var. Mansur Yavaş'ın "ortak aday" çağrısı gündeme geldi, ne dersiniz?



"Muhalefetin ne yaptığından çok biz ne yaptığımıza bakıyoruz. Ama bir taraftan İYİ Parti ile bir tafatan HDP'yle temaslar, bize garip geliyor. Bunlar seçmenin takdirinde, oradan ne çıkar bilmeyiz..."



Kaç milletvekili belediye başkan adayı olacak ve AK Parti'nin bu konudaki planı ne?



"Kim olsun dendiğinde milletvekili arkadaşımızın ismi öne çıkıyor, şöhretli biri isim olduğu için ama bu doğru değil. Biz böyle yola çıkmayı düşünmüyoruz. Bir elin parmaklarını geçeceğini düşünmüyorum."



Mevcut belediye başkanları bu seçim için ilk kez aday adaylığı başvurusunda bulunmayacak, nedeni nedir?



"Arkadaşı biz zaten tanıyoruz, 5 yıldır şehri yönetiyor. Neden dilekçe versin ki. Tartışılmasını, oylamalar sokulmasını görmek bizi üzer, haklarındaki kanaatlerimiz belli zaten, o yüzden istemedik."



3 dönem kuralına takılan 92 belediye başkanı açıklandı. Bugün bazı gazetelerde haberler var, 48 il belediye başkanından en fazla 10'u tekrar aday olacak şeklinde. Ne dersiniz?



"Kesin denemez ama bir büyük şehrimiz, bir il belediyemiz, 60 kadar ilçe, 30 kadar da 30 belde belediye başkanı arkadaşımız 3 dönemlerini doldurdular. Prensip kararımız var, 3 dönem kuralını işleteceğiz. Bazı arkadaşlarımızla ilgili devam edebilir denirse, MYK'da görüşülecek. Bunlar bir elin parmakları kadar ve devam kararı çıkabilir. 3 dönemi dolduranları da gözönünde bulunduruyoruz, başka yerlerde değerlendirilebilirler."



Doğu ve güneydoğu illeri ile kayyum atanan belediyelere yönelik stratejiniz ne olacak?



"Kayyum arkadaşlar destanlar yazıyorlar oralarda, vatandaş çok memnun. Ancak kendi içimizden belediye başkanı görmek istiyoruz diyorlar, bunu gözardı edemeyiz. Seçildikten sonra PKK hizmetine giren belediye başkanlarıyla karşı karşıya kalırsak hükümet olarak kayyum atamakta tereddüt göstermezler diye düşünüyorum."



Önceki seçimde çok az farkla kaybettiğiniz belediyelere özel bir çalışma hazırlayacak mısınız?



"8-10 vilayet ve büyük ilçeler var kılpayı kaybedilen. Sorguladık bunu, küçük hatalar ve iletişim hataları saptadık. Onları gidereceğiz. İnanın Cumhurbaşkanımız saatlerce herkesi dinleyip tek tek not alıyor. Bizde özeleştiri kültürü sıkı bir şekilde işlediği için, o şehirlerle ilgili rota belli."



"CUMHUR İTTİFAKI'YLA İLGİLİ GAYRETLER VAR"



"İki taraf da 'Cumhur İttifakı'yla ilgili net bir tavır ortaya koydu. Türkiye'nin geleceğine dair bir olgu bu. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatları var, kimse buradan taviz veremez ve aleyhine konuşamaz. Aynı hassasiyeti MHP'de de görüyoruz. Bu noktada her zaman bir araya gelmeler ve seçimlerde ittifak yapılabilir. Ama bunun altyapısının çok önceden hazırlanması gerekiyordu. Bu işin kanuni altyapısının olmaması en büyük sorundu ve bu nedenle önü kesilmiş görünüyor. Önümüzdeki günlerde bir araya gelinebilinir, akıl ve fikir yürütüyoruz. Birçok arkadaşımızın bir araya gelmek için önemli gayretleri var diye biliyorum. Olmaz ise ayrı devam edebiliriz ama 'Cumhur İttifakı'na gölge düşüremeyiz..." NTV