Mehmet Özhaseki'den tepki çeken açıklama!

Kayseri Melikgazi’de belediye tabelasına TC ibaresi ekleyelim önerisini AKP’li Başkan Mustafa Palancıoğu “Maliyeti yüksek” diyerek reddetmişti. Melikgazi’deki TC tartışması için AKP'li Mehmet Özhaseki'den de tepki çeken bir yorum geldi

Kayseri Melikgazi’de CHP’li belediye meclis üyesinin belediye tabelasına, Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan TC ibaresinin eklenmesi önerisi ile ilgili tartışmalara, Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de tepki çeken bir yorumla katıldı.



Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında, CHP’lilerin TC önerisi için “bölücülük ve fitnedir” dedi.



TV1 televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Doğan Havur'un hazırlayıp sunduğu programda konu hakkında görüşlerini açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, “Aslında arkadaşlarımızın yaptığı bölücülüğü ve tahriki artırmak!” diye konuştu.



Özhaseki, “Türkiye sınırları içerisinde yaşıyorsak neden tekrarlıyoruz? İnkar eden mi var? Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı olan mı var? Aslında arkadaşlarımızın yaptığı bölücülüğü ve tahriki artırmak! Yıllardır dikkat edin T.C. ibaresini rumuzlarının başında kullandılar birileri. Bu resmen bölücülük alameti." dedi.



