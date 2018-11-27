Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı olarak gösterdiği Mehmet Özhaseki'nin adaylığı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Özhaseki'ye başarılar diledi.



Twitter üzerinden açıklamada bulunan Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'nin fotoğrafıyla birlikte "Ankara'mızın adayı Sn Mehmet Özhaseki" notunu paylaştı.



Melih Gökçek'in twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:



"Ak Partimizin 60 Belediye Başkan adayı belli oldu... Ankara'mızın adayı Sn. Mehmet Özhaseki... Sn Özhaseki'ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum"





MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?



1957 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. O günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, avukatlık stajını Kayseri Adliyesi'nde yaptı; ancak avukatlık yapmadı ve tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti. 1994'e kadar tekstil ticareti ile iştigal etti.



Özel sektörde tekstil imalatı ve ticareti üzerine faaliyet gösterdi. Birçok vakıfta başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı. 5 kez üst üste Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 7 yıl boyunca Tarihi Kentler Birliğinin Başkanlığını yaptı.



25 ve 26. Dönemde Kayseri Milletvekili seçildi. AKP MKYK ve MYK Üyesi, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev yaptı. 65. Hükûmette Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev aldı.

İngilizce ve Arapça bilen Özhaseki, evli ve 4 çocuk babasıdır.