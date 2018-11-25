Nazi istilasının durdurulması kutlamaları kapsamında yapılacak olan etkinlikleri planlamak için Moskova’da Prezident Otel’de toplanan ‘’Büyük Zaferin 75. Yılı Etkinlikleri Uluslararası Düzenleme Komitesi’’nde yer alan Dr. Mehmet Perinçek’in bir önerisi geniş destek ve kabul gördü.

Orgeneral düzeyinde askeri yetkililer, tarihçiler, tanınmış sanatçılar, din adamları, akademisyenler ve diplomatlardan oluşan seçkin komitede yer alan Dr. Mehmet Perinçek, Nazilere karşı savaşan Türk kökenli Sovyet halklarının faşizme karşı mücadeledeki katkıları üzerine, Türkiye’de konferanslar düzenlenmesi önerisi geniş destek gördü.



Açılış konuşmasını bir dönem Rusya İçişleri Bakanlığı da yapmış olan Orgeneral A. S. Kulikov’un yaptığı toplantıda söz alan Dr. Mehmet Perinçek: ‘’Türkiye’nin savaşta tarafsız olmasına rağmen çok sayıda Türk kökenli halkın Kızıl Ordu saflarında mücadele ederek zaferde büyük katkılarının olmasına ve bunların anlatılmasının Türkiye-Rusya-Kafkasya-Orta Asya arasında bir köprü inşa edeceğini’’ söyledi.



Dr. Mehmet Perinçek halen Moskova Devlet Üniversitesi, Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü misafir öğretim üyesi olarak görev yapıyor.