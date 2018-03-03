Siyaset Bilimci Mehmet Perinçek Rusya'nın önde gelen kanalı Russia Today'e konuk oldu. Zeytin Dalı Harekatına ilişkin önemli açıklamalar yapan Perinçek, Amerika'nın IŞİD bahanesiyle terör örgütü PKK/PYD'yi desteklediğini, ancak IŞİD'i kuranın Amerika'nın ta kendisi olduğunu söyledi. Perinçek'in bu sözlerine Amerika'nın Londra Büyükelçiliği'nden jet yanıt geldi. Büyükelçilik resmi açıklamasında "iddialar asılsızdır" dedi

Siyaset Bilimci Mehmet Perinçek, Rusya'nın önde gelen kanalı Russia Today’de "Going Underground" adlı programa konuk oldu.



Perinçek, Türkiye'nin Afrin'de kararlılıkla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.



Bölgede bir Türk-Amerikan savaşının yaşandığının altını çizden Perinçek, Amerika'nın terör örgütlerine yaptığı desteği anlattı.



Ve Amerika'nın bölgede öne sürdüğü "IŞİD bahanesi"...



Mehmet Perinçek'in "IŞİD'i Amerika kurdu" sözlerine ABD’nin Londra Büyükelçiliği’nden hızla yanıt geldi. Büyükelçilik resmi açıklamasında; "Röportajda yer alan iddialar tamamiyle asılsızdır. ABD, IŞİD'i yok etmek amacıyla kurulan IŞİD'le Mücadele Küresel Koalisyonunun üyesidir" denildi.



Bu arada programda Perinçek'in PKK/PYD'nin terör örgütü olduğunu söylemesinin üzerine PKK/PYD'lilerle irtibata geçildiği ancak herhangi bir yanıt alamadıkları da belirtildi.



Batı medyasının Türk Ordusu'nun sivillere zarar verdiğine ve kimyasal silah kullandığına ilişkin propagandasına karşı Türk Dışişlerinin yanıtı da programda okundu.



Konuyla ilgili Mehmet Perinçek yanıt verdi.



Son olarak bölgede Suriye ve Türkiye'nin aynı tarafta olduğunu belirten Mehmet Perinçek, PKK/PYD'nin Suriye’ye teslim olmaya başladığını vurguladı.



ulusal.com.tr