Mehmet Perinçek, Rusya’nın KKTC'yi kınama kararını yorumladı!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, İngiltere ve Çin’in önerisiyle Kuzey Kıbrıs’taki Pile-Yiğitler Yolu Projesi’nde BM kuvvetlerinin alandan uzaklaştırılmasına dair olayların neticesinde KKTC’yi kınama tasarısı sunuldu. Rusya ise BM Konseyi’nin KKTC’yi kınamak isteyen bu tasarıyı veto etti.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek; Rusya, yaptığı bu hamleyle sadece Türkiye’ye ve KKTC’ye yönelik bir jest yapmış olmuyor. Kendi çıkarlarını da savunuyor. KKTC egemenliği, Türk halkının çıkarlarının da garantisi ama diğer taraftan da KKTC’nin bağımsızlığı tüm Avrasya ülkeleri açısından da önem taşıyor.” dedi.

ULUSAL TV’de konuşan Perinçek’in ifadeleri şöyle:

“Baktığımızda Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de, Suriye’de Güney Kafkasya’da; Türkiye, Rusya, İran, Suriye, Kafkasya… Bütün Avrasya ülkeleri aynı cephede bulunuyor. Rusya, yaptığı bu hamleyle sadece Türkiye’ye ve KKTC’ye yönelik bir jest yapmış olmuyor. Kendi çıkarlarını da savunuyor. KKTC egemenliği, Türk halkının çıkarlarının da garantisi ama diğer taraftan da KKTC’nin bağımsızlığı tüm Avrasya ülkeleri açısından da önem taşıyor. Atlantik cephesi, ABD; Doğu Akdeniz’de bir blok oluşturmuş durumda… Bunun içerisinde; ABD, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve Fransa gibi büyük güçler bulunuyor. Bunlar, Türkiye’nin oradaki haklarını ortadan kaldırırken KKTC’yi yutmak; KKTC’yi Güney Kıbrıs’a eklemleyerek yutmak ve egemenliğini kaldırmak istiyorlar. Bu şekilde, Kıbrıs tamamen Atlantik üssüne dönecek. ABD’nin Orta Doğu planları açısından rol oynayacak, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının paylaşılması açısından rol oynayacak. Türkiye’ye diz çöktürerek, Türk boğazlarını da zaafa uğratmak istiyorlar. Doğu Akdeniz ve Karadeniz’i birleştirmek, boğazlar üzerinden Karadeniz’e girmek gibi bir niyetleri var. KKTC’nin egemenliği Türkiye açısından önemli; diğer taraftan da tüm Avrasya cephesinin çıkarlarını savunmaktadır.”