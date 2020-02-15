Mehmet Sevigen Ulusal Kanal’a konuşt: Sadece CNN Türk'e çıkmadım, bahane buluyorlar

Ulusal Kanal’da Halil Nebiler’e telefonla bağlanan Mehmet Sevigen, Denizcilik Bakanlığı yaptığını vurgulayarak CHP’nin Libya konusundaki tavrından farklı düşündüğü için ihraç edilmek istendiğini söyledi.

Libya konusunu anlatmak için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu istediğini ama alamadığını belirten Sevigen, Libya’yla yapılan anlaşmanın önemini şu sözlerle vurguladı: “Eğer Libya’yla anlaşma yapmasaydık orası yol geçen hanına dönerdi. Dünyada hiç itibarımız kalmazdı. Kıbrıs diye bir şey kalmaz, Mavi Vatan ortadan kalkardı. Ben bunu partime anlatmak istedim ama dinletemedim. Eski Denizcilik Bakanıyım. Partinin tek bakanlarından birisiyim. Bu konuda da bilgim var. Kıbrıs konusunu anlatayım dedim dinlemediler. Ben de Gaziosmanpaşa ilçe kongresinde, aile arasında ‘ben yönetim gibi düşünmüyorum. Kıbrıs konusunda hükümetin Libya’yla yaptığı anlaşma doğrudur, bu bizim elimizi güçlendirir’ demiştim.” Üyesi olduğu İlçe kongresinde il başkanının adayını değil başka adayı desteklediklerini vurgulayan Sevigen, “Bunu niye desteklediniz, size kızdılar” dendiğini, konuşma kaydının ilçe başkanlığından istendiğini belirtti.

‘BELKİ ŞİMDİ YİNE CEZA VERİRLER’

Sevigen şunları belirtti: “Biz dışardayken içeride çok şeyler değişmiş. Inşallah arkadaşlarım sağduyuya gelir. CHP’ye toz kondurmam. Ama toz konduranları eleştirmek hakkımdır. Biz bu kadar yasak koyan bir parti miyiz? Şimdi bunları söyledim diye belki bir ceza daha verebilirler.”