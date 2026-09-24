Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara Hazine ve Maliye Bakanlığından yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yayımlanan köşe yazısındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara Hazine ve Maliye Bakanlığından yalanlama
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Bakanlık, bugün bir gazetede yer alan köşe yazısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, yazıda bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Bakan Şimşek hakkında gerçek dışı imalarda bulunulduğu ifade edildi.

Bakanlık, Şimşek'in adı geçen aracı kurumla veya kurumun sahip ve yöneticileriyle ilişkisi olmadığını da bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün bir gazetede yayımlanan köşe yazısında, bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Sayın Bakanımız hakkında gerçek dışı imalarda bulunulmuştur. Sayın Bakanımızın adı geçen aracı kurumla ya da bu kurumun sahip yöneticileriyle, İngiltere'de veya başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde ya da sonrasında hiçbir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağı olmamıştır"

MERRILL LYNCH DÖNEMİ VE "İTİBAR" İDDİASI

Bakanlığın açıklamasının devamında Şimşek'in Merrill Lynch'teki görev dönemi de ele alındı. Açıklamada, 2000-2007 yılları arasındaki bu görevin, herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi kapsamadığı belirtildi. Merrill Lynch'in Türkiye'deki birçok aracı kurumla çalışmasının da Bakan ile herhangi bir kişi arasında iş ilişkisi anlamına gelmediği vurgulandı.

Bakanlık, bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Şimşek'in adını kullandığı iddiasının da Bakan'la bir ilişki bulunduğunu göstermeyeceğini duyurdu. Açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: "Sayın Bakanımız, 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yapmıştır. Bu görev, herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermemektedir. Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye'deki birçok aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmış olması, Sayın Bakanımız ile herhangi bir kişi arasında iş ilişkisi bulunduğu anlamına gelmez. Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayın Bakanımızın adını kullandığı iddiası, Bakanımızla herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu kişiye aittir. Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımız saklıdır"

Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara Hazine ve Maliye Bakanlığından yalanlama - Resim : 1

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