Mehmet Şimşek, yeni kabinenin açıklanmasının ardından Twitter'dan bir veda mesajı yayımladı. Şimşek, "hakkınızı helal edin, hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, yeni kabinenin açıklanmasıyla görevinin sonlanmasının ardından sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir açıklama yaptı.



"Hakkınızı helal edin, hoşçakalın" ifadelerini kullandığı açıklama, "veda mesajı" olarak yorumlandı



İşte Mehmet Şimşek'in o mesajları:



1/3 Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi. Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan’a şükranlarımı arz ederim



2/3 Siyasette özellikle ilk göz ağrım #Gaziantep ve baba ocağım #Batman’daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim. Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun.



3/3 Siyasete adım attığım 2007’den beri geride bir hoş sada bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız...



ulusal.com.tr