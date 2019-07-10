Mehmet Şimşek, yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan'ın yanında olacak mı? İşte o soruya verdiği yanıt

Ekonomiden sorumlu eski bakanlardan ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, eski ekonomi bakanlarından ve parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklinde yer alan yorumlara ilişkin soruya, "Zamanı gelince konuşuruz" diye yanıt verdi

Ekonomiden sorumlu eski bakanlardan ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, eski ekonomi bakanlarından ve parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklinde yer alan yorumlara ilişkin soruya, "Zamanı gelince konuşuruz" diye yanıt verdi.



MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?



Şimşek, 1993 yılında mecburi hizmet için geldiği Türkiye’de verilen görevde çalışırken Hürriyet gazetesi’ndeki iş ilanlarına bakarken Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin ekonomist aradığına ilişkin ilanı görünce açılan sınava girerek işe alınmıştır. ABD’nin büyükelçiliğinde Türkiye ekonomisi üzerine birtakım analizler yapılan bir bölümde ‘’Kıdemli ekonomist’’ sıfatıyla 4 yıl çalışmıştır. Burada 4 yakın süren dönemin ardından 1997 yılında ABD’de oturma izni almıştır ve New York’ a taşınmıştır. UBS Bank’ın Hisse Senedi Analiz Birimi’nde işe başladı ancak kısa bir süre sonra 1998’in başında İstanbul’a dönmüştür ve burada Deutsche - Bender Menkul Değerler’inde çalışmaya başlamıştır ve yaklaşık 2 yıl kadar bu işte kalmıştır. İki ayrı yabancı yatırım ve danışmanlık şirketlerinden - Merril Lynch ve CSFB- teklif almıştır. Merril Lynch’i tercih ederek Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Bölgesi sorumluluğunu üslenmiştir ve bu ülkelerin makro analizlerini yapan birimde çalışmaya başlamıştır. Çok geçmeden 2005 yılı sonunda Merril Lynch Gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığına getirilmiştir. Merkez Bankası Başkanlığı’na aday gösterilmiştir fakat ataması Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmamıştır.



Emerging Markets dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa’da Yılın Maliye Bakanı" seçildi. Aynı yıl Foreign Policy dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi. Şimşek, kariyeri boyunca uluslararası finans kuruluşlarının her zaman gözdesi oldu.



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