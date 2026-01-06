Mehmet Şimşek'e tepki gösteren Çorumlu esnafa “yanıltıcı bilgi” soruşturması

Çorum’da kaydettiği videoyla Mehmet Şimşek’e yönelik eleştirilerde bulunan arasta esnafı Murat Kırçı hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Kırçı’nın savcılığa çağrılarak ifadesinin alındığı bildirildi.

Murat Kırçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu video nedeniyle haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamasında, savcılık tarafından ifadeye çağrıldıklarını belirten Kırçı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla, Türk Ceza Kanunu’nun 217/a maddesi kapsamında soruşturma yürütüldüğünü ifade etti. Kırçı, soruşturmanın devam ettiğini, sonuçların bekleneceğini ve süreç tamamlanana kadar başka bir açıklama yapmayacağını dile getirdi.

Söz konusu videoda Kırcı, şunları söylemişti:

“Çorum’un en merkezi noktasındayız. Saat kulesi civarındayız. Şu anda esnafın çoğu siftah dahi edemedi. Döneri göster, daha duruyor öylece, hiç bıçak değmemiş. Bak sokağa bak sokağa. Ama Sayın Mehmet Şimşek, cumartesi günleri bile vergi dairesinden memur gönderiyorsun incelemeye. Ya siftah var mı ben fiş keseceğim. ‘Fiş kesmedi’ diye ceza yazıyorsunuz. Bana yazılmadı da yazıldıklarını biliyorum. Fiş kesmedi, siftah etmemişim saat 12. Önce dönün de ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın, ondan sonra esnafla uğraşın. Esnaf dükkân kirasını mı ödeyecek, daha siftah edemedi?”

Kırçı, soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda ifadesinin alındığını duyurdu:

“Bugün itibariyle geçen günkü çekmiş olduğumuz, esnaf videosu ile ilgili hakkımızda savcılık tarafından soruşturma başlatılmış. Bu sebeple ifadeye çağrıldık. İfademizi verdik. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, madde 217/a fıkrasına istinaden tarafımıza soruşturma açılmış, soruşturma şu anda devam ediyor. Sonuçlarını bekleyeceğiz, göreceğiz, hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. Başka da söyleyecek bir kelimem yok şu an için ama sonuçlandıktan sonra inşallah kararı tarafınıza bildiririm. Şu anda soruşturma açılmıştır. Bu sebeple soruşturma tamamlanana kadar için herhangi bir şey söylemeyeceğim.”