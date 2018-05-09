Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz piyasasının reel ekonomiden kopuk olduğunu söyledi

İstanbul'da gerçekleşen Katılım Bankaları 17'nci Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Yüksek enflasyon ve yüksek kur seviyesini değerlendiren Şimşek, "Piyasalardaki endişeleri anlıyoruz. Enflasyonla mücadele sadece makro sorun olarak değil hükümet olarak en temel önceliklerimizden biri" dedi.



Döviz piyasasının reel ekonomiden kopuk olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı, "Hem Merkez Bankası'nın atacağı adımlar hem seçim sonrası yeni reform hamlesiyle bu dönemin kapanacağını ümit ediyorum" diye konuştu.



Şimşek, "'Seçim döneminde tedbir alınmayacak' yanlış bir yaklaşım, TCMB bağımsızdır" dedi.



Enflasyon dinamiklerinde de kur eksenli baskının olduğunu vurgulayan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde enflasyonun tek haneye indirilmesinin mümkün olduğunu görüyorum" dedi.



(BusinessHT)